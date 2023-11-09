«Начинать третью мировую не рискнут»: почему перестрелка солдат США и Сирии не перерастет в войну

На берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались перестрелки между армией Сирии и военными из США. Стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометы и артиллерию, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, чем закончится эскалация в регионе и способна ли она перерасти в новый очаг конфликта на Ближнем Востоке.

«Конфликтный потенциал в Сирии куда выше, чем в секторе Газа. Военные действия на ее территории идут со времен «арабской весны» — уже более 10 лет. С 2014 года четверть территории страны оккупирована США. Это северные районы, богатые нефтью, и часть провинции Хомс на юге Сирии, где расположена крупная американская база Эт-Танф. От прямых столкновений с законным режимом Сирии США сдерживает только российское военное присутствие», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Из-за американцев, пояснил Сипров, законное правительство Сирии не может очистить свою землю от радикальных исламистов и навести порядок в Сирийском Курдистане. По сути, и остатки ИГИЛ*, и вооруженные формирования курдов превращены в нерегулярную армию США. Американская военная инфраструктура – это своего рода каркас, на котором держатся и те, и другие. Если его разрушить, война в Сирии сойдет на нет, подчеркнул собеседник издания. Эту задачу сейчас и решает проиранская «Хезболла», которая отважилась ударить по военным объектам США.

«СМИ ежедневно сообщают о налетах БПЛА на американские базы. Пока это лишь прелюдия, «Хезболла» еще не начинала бить по самому больному месту. Если проиранские группировки перережут коммуникации между американскими базами и нарушат их снабжение, США придется убираться. В условиях блокады и постоянных обстрелов американцы продержатся месяца два», — отметил Сипров.

Арсенал контрмер у американцев исчерпан, напомнил политолог, террористические вылазки их «прокси» сирийцы научились подавлять, а ввязываться в полноценную войну с Ираном США не станут — он им уже не по зубам. Поэтому Сирия навряд ли станет еще одним очагом конфликта на Ближнем Востоке.

«Локальные столкновения американцев с сирийцами возможны, как и отдельные авиаудары по крупным сирийским городам, но в ходе таких операций ВВС США рискуют столкнуться с российскими военными. Начинать же из-за Сирии третью мировую войну США не рискнут», — заключил собеседник.

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*террористическая организация, запрещенная в России