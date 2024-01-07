Над Брянской областью сбит беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило о сбитом в небе над Брянской область беспилотнике. Информацию об этом оборонное ведомство разместило в своих соцсетях в воскресенье, 7 января.

В нем сообщается, что киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ около 13:00. Объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как позже сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Он вновь поблагодарил защитников за проделанную работу.

ВСУ с начала специальной военной операции РФ на Украине регулярно совершают попытки атаковать объекты, расположенные на территории России, а также обстреливают приграничные регионы.

Чаще всего под удар попадают Брянская, Курская и Белгородская области, в которых введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же – действует на территории Крыма и Севастополя.

Губернаторы и главы регионов регулярно сообщают о работе, которая проводится по ликвидации последствий атаки. Минобороны РФ сообщает о работе ПВО и РЭБ.