Отечественной системой ПВО накануне было сбито более тридцати БПЛА украинских ВС над Черным морем и крымским полуостровом. Соответствующее заявление сделали представители российского Министерства обороны в своем сообщении, опубликованном в социальных сетях .

Сообщается, что атака вражеской техники произошла ночью 29-го октября. Уточняется, что БПЛА самолетного типа, запущенные украинскими ВС были уничтожены при помощи российских дежурных средств ПВО.

26 октября тремя украинскими БПЛА была атакована Курская АЭС. Сообщается, что один из дронов был начинен американской взрывчаткой C-4. Он врезался в склад, на котором хранились ядерные отходы, и повредил его стены. Известно, что две оставшиеся единицы техники упали на комплекс административных зданий на территории объекта.