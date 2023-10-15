Над Курском сбили двенадцать вражеских беспилотников

«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», – написал глава региона.

Ранее Старовойт предупредил жителей области о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Также губернатор призвал не приближаться к обломкам, обнаруженным на земле и при необходимости сообщить о находке оперативным службам.

13 октября ВСУ обстреляли приграничное село Козино в Рыльском районе Курской области, в результате чего была повреждена школа. В здании было нарушено электроснабжение. В момент обстрела, сообщил Старовойт, занятия в школе не приводились.

Украинская армия ведет регулярный обстрел приграничных регионов РФ – Брянской, Курской и Белгородской областей. В них, а также в Республике Крым и Севастополе, объявлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.