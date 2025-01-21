Над посольством США в Москве по распоряжению Трампа подняли флаг

Флаг США подняли над американским посольством в Москве по указанию президента Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

Посольство страны расположено на площади Донецкой Народной Республики в российской столице. Она находится в Пресненском районе Центрального административного округа между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками.

Ранее указание приспустить флаг дал бывший глава США Джо Байден в память о 39-м президенте страны Джимме Картере, который умер в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Байден распорядился о том, чтобы флаги США над Белым домом и другими правительственными зданиями как в стране, так и за ее пределами, были приспущены на 30 дней.

Накануне Трамп подписал распоряжение, согласно которому флаги США, развевающиеся над правительственными зданиями, никогда не должны быть приспущены во время инаугурации президента страны.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что на инаугурационном обеде Дональда Трампа гостей поили вином с русским названием.