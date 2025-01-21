«КП»: Трамп поил гостей на инаугурации вином с русским названием

На инаугурации президента США Дональда Трампа, что прошла накануне в Вашингтоне, подавали к столу гостям игристое вино. Как пишет «Комсомольская правда», благородный алкогольный напиток назывался Korbel Russian River Valley Natural.

В качестве десерта на обеде было представлено яблочное мороженое. Примечательно, что во время своей инаугурационной речи Трамп не стал упоминать ни Россию, ни Украину, поэтому выбор вина с русским названием на фуршете стал сюрпризом.

«К десерту гостям подали вино под названием Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки», — приводится в заметке издания.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, уже направил поздравления Дональду Трампу и выразил надежду на восстановление контактов. В отличие от действий администрации предыдущего президента США, Джо Байдена, действия Трампа указывают на потенциальное улучшение отношений между двумя странами.