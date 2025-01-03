Над российскими регионами за ночь сбили 22 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно сбили 22 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 10. По четыре беспилотника уничтожили над Орловской и Ростовской областями. Также два дрона были сбиты над Белгородской областью, и по одному — над Волгоградской и Липецкой.

В Белгородской области один из беспилотников атаковал село Ясные Зори, в результате чего местный житель получил ранения.

ВСУ продолжают ежедневные попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Однако большинство попыток нейтрализуются системами ПВО.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции из-за атак со стороны украинской армии.

Ранее жительница населенного пункта Селидово в ДНР рассказала об угрозах со стороны ВСУ уничтожить половину населения.