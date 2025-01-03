Жительница населенного пункта Селидово в ДНР Елена Николаенко рассказала о ситуации, сложившейся там до освобождения ВС РФ. В интервью РИА Новости женщина рассказала , что ВСУ угрожали уничтожить половину населения, утверждая, что местные ждут прихода российской армии.

По словам Николаенко, украинские военные явно выражали свои намерения, создавая атмосферу страха и безысходности среди общества.

«И они прям так и говорили: «Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать" … Да, военные, они прям и не скрывали», — рассказала Николаенко.

Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, существует множество свидетельств военных преступлениях со стороны ВСУ. Была информация о расстрелах мирных жителей, в том числе женщин, детей и пожилых людей, осуществляемых как украинскими солдатами, так и польскими наемниками.

Сейчас преступления документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что киевские власти ежедневно совершают преступления, нанося вред как своему, так и российскому населению. Он подчеркивал, что задача органов военной юстиции заключается в фиксации всех нарушений, особенно в отношении мирных граждан.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала атаку дрона ВСУ на больницу в Алешках кровавым преступлением.