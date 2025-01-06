Над тремя регионами РФ за ночь сбили 12 беспилотников

Над тремя российскими регионами система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбила 12 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, больше всего вражеских дронов ликвидировали над территорией Курской области — семь. Над Брянской и Белгородской областями сбили по два БПЛА, над Республикой Крым — один.

Минобороны России регулярно информирует о количестве сбитых БПЛА над российской территорией за ночь или в течение дня. ВСУ продолжают запускать дроны для атаки по целям.

В середине декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что за 2024 год силы ПВО сбили более 27 тыс. беспилотников, а также более 2 тыс. западных ракет и снарядов.

Из-за атаки БПЛА могут страдать мирные граждане. Также к последствиям таких ударов относятся повреждения инфраструктуры.

Ранее SHOT сообщил, что украинские дроны атаковали Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС).