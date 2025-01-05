Shot: Нововоронежская АЭС атакована вражеским БПЛА

Беспилотный летательный аппарат украинского производства совершил нападение на Нововоронежскую атомную электростанцию. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

Стало известно, что дрон противника был вовремя обнаружен в районе атомной электростанции и ликвидирован силами противовоздушной обороны России. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

«Беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить Нововоронежскую АЭС», — приводится в сообщении.

Источник добавил, что безуспешная атака украинских боевиков наносилась в районе часа ночи по местному времени в ночь на воскресенье, 5 января.

Как сообщалось ранее, после атаки украинских дронов на территорию Воронежской области была проведена эвакуация более ста человек. По словам губернатора Александра Гусева, многие из них отправились к своим близким.