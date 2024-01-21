ВСУ потеряли до 320 солдат на донецком направлении

Министерство обороны России сообщило о потерях украинской армии на донецком направлении. По данным ведомства, ВСУ разом лишились до 320 своих солдат в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка ДНР.

Отмечается, что помимо личного состава, украинская армия потеряла технику, в числе которой пикапы, гаубицы «МСТА-Б» и орудия Д-20.

Все это произошло благодаря усилиям группировки «Юг» при поддержке артиллерии, которые отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы ВС РФ нанесли удар по живой силе и военной технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Кудрюмовки и Часова Яра.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, заявил, что ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также защите мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ в результате референдумов.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главная цель ВС РФ в 2023 году на Украине была реализована. Она заключалась в отражении украинского контрнаступления.

Ранее мы сообщали, что представитель командования ВСУ Юрий Игнат выразил опасения в связи с возможной поставкой Украине истребителей F-16, а также новых ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО).