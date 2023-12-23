«Надеются на преференции»: выяснилось, почему эстонский политик говорит об уязвимости шведского острова

Депутат парламента Эстонии и полковник запаса Петер Тали назвал шведский остров Готланд уязвимым местом в балтийском регионе, так как Швеция еще не входит в НАТО.

Тали считает, что Швеция не сможет заручиться поддержкой НАТО в случае нападения России на остров. Его слова приводит национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

По мнению политолога Вадима Сипрова, своими словами о возможной российской атаке эстонский политик пытается ускорить процесс вхождения Швеции в НАТО, который затягивается по ряду причин. В частности, из-за урегулирования этого вопроса с Турцией.

«Петер Тали выступает здесь в роли «Капитана Очевидность»: действительно, Готланд это один из крупнейших островов в регионе. Эстония решила повлиять на ускорение принятия Швеции в НАТО, чему есть объяснение», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что политики, которые высказываются на тему возможного конфликта НАТО и России, надеются получить преференции для себя и своих граждан. Страны Балтии, по его словам, наиболее заинтересованы в развитии инфраструктуры Североатлантического альянса.

«Это самые бедные и неразвитые страны Евросоюза. Развитие НАТО в регионе позволяет им поправить свое экономическое положение. Швеция — соседняя страна, которую рано или поздно втянут в альянс. Здесь будут перестраивать военную инфраструктуру и не исключено, что Готланд станет местом работы для эстонцев», — предположил собеседник.

Сипров добавил, что в уровень безработицы в Эстонии приближается к 7% и, вероятно, этот показатель будет расти. Поэтому в заявлении эстонского политика Петера Тали он видит корыстные мотивы.

Ранее мы писали о том, что Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до конца года.