В Кремле рассчитывают, что американский лидер Дональд Трамп не утратил готовности помочь в поиске дипломатического решения затяжного украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает CNN.

Российская сторона надеется на вовлеченность президента США Дональда Трампа в процесс урегулирования на востоке Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва искренне ожидает, что американский президент сохранил намерение посодействовать политическому и дипломатическому решению кризиса.

Это заявление прозвучало в интервью, которое Песков дал телеканалу CNN. Оно подчеркивает сохраняющуюся расчетливую позицию Кремля, который видит в Трампе потенциального союзника для сложных переговоров. Администрация американского президента традиционно выступает за более тесные отношения с Москвой, что контрастирует с жесткой позицией европейских партнеров.

