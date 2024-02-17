Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации его кандидатуры на пост президента РФ

Российский политик Борис Надеждин обратился с иском в Верховный суд для того, чтобы оспорить отказ Центрального избиркома РФ в регистрации его кандидатуры на пост президента страны. Сообщается, что заседание по иску было назначено на 21 февраля. Соответствующее заявление политик сделал на своем официальном сайте .

Недавно ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатуры по причине того, что количество недействительных подписей для его поддержки превышала норму. После этого, политик подал 2 иска в ВС, но накануне оба были отклонены судом.

Очередной иск от Надеждина был подан вчера, 16 февраля. Заседание по нему состоится 21 февраля в 10:00. Информацию о заседании подтвердил сам Надеждин в беседе с информационным изданием РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Надеждину грозит административная ответственность за невозврат пожертвований, сделанных на его избирательную кампанию.