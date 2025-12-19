«Надежный союзник и друг»: как Путин охарактеризовал Си Цзиньпина и партнерство с КНР

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции дал комплексную оценку стратегическому партнерству с Китаем, подчеркнув его ключевую роль для глобальной стабильности.

Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «надежным партнером, союзником и другом», что определяет высший уровень доверия между двумя лидерами. Путин отметил, что отношения развиваются «последовательно», и хотя важны подписанные договоры, еще большую ценность представляет ежедневная «практика совместной работы».

Экономической основой этого взаимодействия является рекордный товарооборот, который, по словам президента, составляет около $240-250 миллиардов. На военно-политическом уровне союз подтверждается регулярными совместными учениями всех родов войск — на суше, море и в воздухе. Как заявил российский лидер, «это говорит о том, что российско-китайские отношения — фактор стабильности в мире».

Завершая свою оценку, Владимир Путин выразил уверенность в продолжении положительной динамики: «Надеюсь, что так и будет дальше».