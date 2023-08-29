«Надо принимать меры»: общественный деятель Родина высказалась о пропаже Горбачевой

Общественный деятель и обозревать фигурного катания Елена Родина высказалась о пропаже чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой, а также о ее проблемных отношениях с мамой и жизни с тренером.

28 августа фигуристка пропала после того, как вышла из здания спортивного комплекса «Чкалов Арена» в Москве. По данным Baza, девушка поссорилась со своим тренером – Софьей Федченко, с которой проживала. Горбачева не пошла из-за этого на тренировку. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в районе Покровской набережной и Владимирской церкви.

«Надо принимать меры, инструктаж, я постоянно об этом говорила, что родители должны обратить внимание, тренеры должны день и ночь следить за поведением своих учеников. Кто куда ходит, кто с кем? Мне говорят: «Ты сумасшедшая, может, вообще на улицу не выходить теперь, что ли?», – написала Родина в своих соцсетях.

Она также отметила тот факт, что фигуристка жила с тренером. Родина задалась вопросом, на каком основании несовершеннолетний ребенок (Горбачевой 16 лет) живет без родителей.

«Я знаю, меня читают многие. Сколько раз я поднимала вопрос именно насчет тренера и поведения тренера Алины Горбачевой. О том, что она живет не с родителями. На каком основании, как это документально оформлено, вообще, почему это происходит?», – добавила активистка.

На данный момент к поиску спортсменки подключились волонтеры «ЛизаАлерт». Также водолазы завершили поисковую операцию в водоеме. Там девушку не обнаружили.

Горбачева ни раз заявляла, что у нее есть проблемы в отношениях с мамой. В интервью СМИ девушка рассказала, что мать была против занятий фигурным катанием.

Горбачева в феврале 2023 года стала чемпионкой России среди юниоров. Также девушка участвовала в других российских турнирах, так как Гран-при России и Кубок Первого канала.