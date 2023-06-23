«Нафтогаз» предпринял очередную попытку взыскать с России миллиарды долларов за свои крымские активы

В этом иске, по его утверждению, содержится требование признать юридически верным для всех решение Третейского суда в Гааге. Тот еще раньше постановил, что Украина должна получить от России в качестве компенсации 5 миллиардов долларов. РФ не признает этот долг, и, соответственно, не выплачивает его. Решение американского суда поможет принудительно взыскать его за счет принудительного решения на территории других стран.

Об этом сообщило ТАСС. О том, что Гаагский Третейский суд вынес решение в пользу Киева, представители «Нафтогаза» объявили еще в апреле. Компания утверждает, что из-за перехода Крыма в юрисдикцию России, она потеряла большое количество активов: имущество ряда дочерних предприятий, хранимый там газ и так далее. Доходило до того, что украинцы требовали от России 10 миллиардов долларов в качестве компенсации.