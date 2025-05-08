В преддверии Дня Победы вступило в силу объявленное ранее Россией прекращение огня. Оно будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Все военные операции Вооруженных сил Российской Федерации временно приостановлены.

В то же время, согласно данным украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве не было замечено ни одного российского беспилотного летательного аппарата.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о временном прекращении огня, которое будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский, возглавляющий киевский режим, отказался в свою очередь от предложения российского лидера Владимира Путина о прекращении огня на 9 мая. Он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность лидеров иностранных государств, которые прибыли в Москву на парад.

В преддверии Дня Победы Вооружённые силы Украины продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для атак на российские регионы. Несмотря на это, некоторые лидеры иностранных государств смогли приехать в Москву, чтобы присутствовать на параде.