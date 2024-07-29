Командир батальона морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин признал наличие пророссийских настроений в Одессе и пожаловался на неуважение к украинским военным, сообщает Lenta.ru .

Украинский комбат рассказал о случаях поджога автомобилей украинских солдат в Одессе и признался, что ему больно наблюдать подобные случаи проявления неуважения к военным ВСУ.

Хрыстин подтвердил, что в Одессе и других украинских городах были и остаются пророссийские движения.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжаются поджоги автомобилей военнослужащих. Один из инцидентов произошел 20 июля в Киеве. Подобные случаи связывают с протестами украинских граждан против насильственной мобилизации.