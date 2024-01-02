«Нам спешить некуда»: Турция оттягивает важное решение по Швеции в НАТО

На голосовании в Генассамблее до сих пор не определились с датой важного заседания, где должна пройти ратификация протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.

Турецкая сторона испытывает терпение Швеции уже не первый год. В 2023-м Анкара пообещала, что обязательно рассмотрит заявку страны на вступление в НАТО, проголосует за это и официально одобрит. Однако чуда так и не случилось. Швецию не приняли, как полагают, из-за неслаженной работы турецких органов и местного законодательства.

Сами турки спешить не намерены, о чем сказали прямо уже в 2024-м.

«Нам спешить некуда», — уточнил источник источник РИА Новости в законодательном органе страны.

К тому же, турецкий парламент пока не может принимать решения, так как ушел на каникулы.

При этом Турция надеется получить выгоду от договоренности: истребители с F-16. В противном случае страна обещала выйти из НАТО, так как давно об этом задумывается.