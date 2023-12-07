Нападки на главкома ВСУ Залужного вызвали обратную критику в адрес администрации президента Украины

Нападки на главкома ВСУ Валерия Залужного, пользующегося популярностью в армии, спровоцировали критику в адрес правительства и администрации Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

Оппоненты критикуют Зеленского за то, что он вмешивается в действия военных и принимает кадровые решения в армии без консультации с Залужным.

Издание уверяет, что на Украине может возникнуть альянс из недовольных Зеленским. Союз с главкомом ВСУ может заключить бывший президент Украины Петр Порошенко, которому недавно запретили выезд из страны.

В СБУ говорят, что Порошенко собирался встретиться с премьером-министром Венгрии Виктором Орбаном, который не поддерживает Украину. Сам экс-президент это обвиняет. По мнению The New York Times, за запретом стоит личное соперничество Зеленского и Порошенко.