Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что о взяточничестве начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, а также бегстве главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на блог нардепа.

Безуглая убеждена, что Сырский не слишком готовит многие города к обороне, а отсиживает свое время на даче в Харьковской области. В то же время среди украинских войск распространились слухи, что начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич замешан в коррупции и якобы был пойман на взятке.

«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат призвала Баргилевича выйти из тени и опровергнуть слухи, которые с новой силой распространяются на Украине. Сырскому политик посоветовала перестать отсиживаться.

Ранее сообщалось, что потеря Угледара и Селидово Украиной — всего лишь вопрос времени. Об этом также заявила депутат Безуглая.