Побывавшая на подконтрольной ВСУ части ДНР депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая констатировала, что уже в ближайшем будущем фронт на данном направлении будет полностью обрушен, учитывая определенные просчеты украинского военного командования, пишет «СТРАНА.ua».

Как утверждает нардеп, за Часов Яром нет абсолютно никаких фортификаций, а потеря Угледара, Селидово и Константиновки для ВСУ теперь только вопрос времени.

«За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне. Курахово тоже. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет», — сказала Безуглая.

Безуглая обвинила командование ВСУ в серьезных просчетах и в соседней Харьковской области, где, как посетовала депутат Рады, состав бригад сформирован из «не участвовавших в боях и бегущих из-за страха и необученности» мобилизованных.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ под Угледаром оказалась фактически в оперативном окружении.