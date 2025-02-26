Нардеп Дубинский: Путин рассматривает двух кандидатов на пост главы Украины
Дубинский: Путин рассматривает Медведчука и Залужного на пост главы Украины
Фото: [kremlin.ru]
Президент РФ Владимир Путин рассматривает две кандидатуры на пост главы Украины: Виктора Медведчука, возглавляющего движение «Другая Украина», и Валерия Залужного, занимающего должность посла Украины в Великобритании и ранее руководившего вооруженными силами страны, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
Дубинский также отмечал, что слова президента Владимира Зеленского о его готовности оставить свой пост ради достижения мира — всего лишь пиар-ход.
По его словам, данное заявление украинского лидера последовало на фоне критики в его адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.
Ранее Дубинский заявлял, что, как только Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам, Дональд Трамп немедленно избавится от него.