Нардеп Дубинский: Путин рассматривает двух кандидатов на пост главы Украины

Президент РФ Владимир Путин рассматривает две кандидатуры на пост главы Украины: Виктора Медведчука, возглавляющего движение «Другая Украина», и Валерия Залужного, занимающего должность посла Украины в Великобритании и ранее руководившего вооруженными силами страны, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

Дубинский также отмечал, что слова президента Владимира Зеленского о его готовности оставить свой пост ради достижения мира — всего лишь пиар-ход.

По его словам, данное заявление украинского лидера последовало на фоне критики в его адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

Ранее Дубинский заявлял, что, как только Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам, Дональд Трамп немедленно избавится от него.