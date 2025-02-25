На Украине предсказали, что США избавятся от Зеленского

Как только украинский президент Владимир Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам, Дональд Трамп немедленно избавится от него. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, Зеленский возглавил антитрампистскую коалицию, которая сколачивается в Европе. Он при этом прикрывается конфликтом с РФ. По этой причине глава Белого дома избавится от него при любой возможности. Но для начала Зеленскому предстоит поставить подпись под документом о передаче США полезных ископаемых.

«Как бизнесмен Трамп хочет получить от Зеленского документ, который бы оформлял его права на недра и возврат (через доступ к недрам) долгов Украины. Сносить Зеленского начнут тогда, когда такая подпись будет где-то стоять», — указал он.

Ранее сам Трамп заявил, что он хочет вернуть от Украины хоть что-то за вложенные в нее деньги. Президент США готов принять все, что можно получить от Киева, в том числе нефть и редкоземельные металлы.