По словам врача-нарколога Василия Шурова, завирусившееся видео, где главы Франции, Германии и Великобритании прячут белый конвертик и прикрывают ложечку рукой, демонстрирует, что Макрон, Мерц и Стармер спалились, достав ложечку с пакетиком для употребления веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что у лидеров европейских стран наблюдается весьма сильное смущение, эмоциональная взвинченность и резкое сокрытие улик, что свидетельствует о том, что люди приняли вещества. К тому же металлический предмет, который скрывает Мерц очень напоминает ложечку для кокаина: одна сторона которой служит для измельчения, на противоположном конце — мини-ложка.

По мнению медика, для употребляющих наркотики свойственна очень сильная эмоциональность, что явно показала сцена прощания Макрона с Зеленским. К тому же употребление психостимуляторов, кокаина является одним из признаков высокого статуса в западной богеме.

Он отметил, что опасность для общества при употреблении наркотических веществ политиками заключается в падении самокритики, наркозависимому кажется, что он суперклассно и суперумно выглядит, что бы он ни говорил и ни делал.

Ранее пользователи Сети высмеяли встречу европейских лидеров в Киеве, назвав ее «коалицией дебилов».