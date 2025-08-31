Наркотики, кражи и фальшивые документы: Польша раскрыли причины депортации украинских беженцев

Основанием для такой меры стали совершенные ими противоправные действия, которые создали угрозу общественной безопасности.

Согласно официальному заявлению ведомства, депортированные лица были осуждены за ряд уголовных преступлений и административных правонарушений. В их числе фигурируют хранение запрещенных наркотических веществ, кражи, использование поддельных документов, а также организация каналов нелегальной миграции через польскую границу.

Все эти лица официально внесены в национальный список нежелательных персон, что означает запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны. В зависимости от тяжести совершенного деяния, запрет на посещение республики для них действует от пяти до десяти лет. Граждане Украины в принудительном порядке были доставлены к пункту пропуска и переданы представителям украинской стороны.

Ранее сообщалось о том, что полиция Польши задержала украинца, устраивавшего поджоги из-за отмены соцвыплат.