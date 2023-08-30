Нарышкин назвал спецоперацию ответом на агрессию в адрес России со стороны НАТО

По его словам, СВО стала ответом на агрессию, которую выражали страны НАТО в отношении России. Об этом Нарышкин заявил в ходе своего выступления на открытии выставки, посвященной истории агрессии НАТО в отношении Югославии. Слова Нарышкина приводят РИА Новости.

«Заокеанские организаторы этих преступлений не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков. Позднее мир еще не раз пришел в ужас от военных преступлений натовских солдат и местных наемников в Афганистане, в Ираке, в Сирии и Ливии, а теперь и на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики», – сказал Нарышкин.

Он также отметил, что из-за агрессивных действий Запада гибнут невинные жители – женщины и дети.

Бомбардировки Югославии произошли в 1999 году. В ней участвовали силы Североатлантического альянса. Эта «операция» проводилась с 24 марта по 10 июня. Ее результатом стал распад государства на Боснию и Герцеговину, Хорватию, Черногорию, Северную Македонию, Сербию, Словению, а также непризнанную республику Косово.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к ее главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ в результате сентябрьских референдумов.

Путин ни раз призывал не вмешиваться в конфликт на Украине западные страны. Глава государства заявлял, что любая поставленная Западом техника на территорию Украины будет являться законной целью для ВС РФ.

Ранее МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Украине оружие, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.