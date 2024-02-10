Нарышкин считает, что Вашингтон не желает принимать участие в расследовании катастрофы Ил-76

По словам главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Вашингтон не выразил желания принять участие в совместном расследовании катастрофы отечественного Ил-76. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что разведывательные ведомства России и США продолжают контактировать, каналы для связи не обрывались.

Напомним, что самолет Ил-76, перевозящий украинских пленных, был сбит военными Незалежной в небе над Белгородской областью.