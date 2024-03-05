Нарышкин: США и Британия готовят силы для подрывной работы против РФ

США и Великобритания активизировали в последнее время работу своих спецслужб для начала подрывной работы против России, проинформировал в эфире ВГТРК директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В эксклюзивном интервью для «Соловьев Live» Нарышкин отметил, что разведывательная сеть готовится как на территории соседней Украины, так и ряда других стран, имеющих общую границу с Россией.

«Американцы, особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», — сказал он.

Нарышкин прокомментировал взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам шефа российской внешней разведки, уже доподлинно известно, что данный вопиющий экономический теракт дело рук англосаксов.

«То, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб Украины, — очевидный факт», — добавил Нарышкин.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.