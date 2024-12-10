Соединенные Штаты стали утрачивать инициативу на международной арене. В странах постсоветского пространства они и вовсе стали терпеть неудачи. Так считает Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки. Его точку зрения привело РИА Новости.

По его мнению, Белый дом стал одержим идеей помощи Украине. Это стало существенно влиять на его политику.

«США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — указал он.

В качестве примера директор СВР привел Грузию и Молдавию. В первой Соединенные Штаты потерпели полное поражение, поскольку грузинские власти рашили действовать в своих интересах. В Молдавии же на президентских выборах Майя Санду едва дотянула до нужного результата, и в итоге обнажила глубочайший раскол молдавского общества. В текущих реалиях Запад может пойти на развязывание крупного конфликта, который будет проходить на территории Евразии. Это станет для него способом выйти из кризиса и поправить свои пошатнувшиеся дела.

Параллельно этому Нарышкин отметил, что Россия продолжает добиваться в зоне СВО поставленных перед собой целей. ВС РФ вырвали у противника стратегическую инициативу, поставив ВСУ на грань развала. У США и ЕС не получилось раскачать ситуацию в России, и теперь они настраиваются на ведение боевых действий на истощение.

Ранее Нарышкин прокомментировал текущую ситуацию в Сирии. По его словам, там сейчас судьба всего сирийского народа зависит от того, сумеют ли поладить между собой лидеры оппозиции.