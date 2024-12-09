Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о том, от чего зависит сейчас судьба всего сирийского народа. Самое главное, по его мнению – смогут ли представители оппозиции прийти к согласию, пишет РИА Новости.

По словам Нарышкина, ситуация в Сирии сейчас не простая – страна итак изначально соткана, словно бы, из многих лоскутов. И поэтому судьба сирийского народа решится в тот момент, когда представители оппозиции смогут прийти к некоему согласию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве-Сити родственники действующего президента Сирии Башара Асада купили 19 апартаментов. Приобретение недвижимости происходило не сразу, а в течение шести лет - с 2013 по 2019 годы.