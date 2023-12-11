Нарышкин заявил, что Россия накопила опыт противостояния украинской пропаганде
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Россия накопила серьезный опыт в противостоянии украинской националистической пропаганде.
Об этом он рассказал на круглом столе по противодействию украинской пропаганде в понедельник, 11 декабря. Его слова приводят РИА Новости.
«Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи», – подчеркнул Нарышкин.
Глава СВР сообщил, что специальная комиссия США стоит за распространением ложной информации о голоде в СССР в начале 1930-х годов.
Украинские СМИ регулярно распространяют ложную информацию об РФ. С 2014 года киевский режим предпринимает попытки переписать историю Украины, которая неразрывно связана с СССР и Россией. Украинские власти сносят в разных города памятники советской культуры, монументы защитникам Родины от немецко-фашистских захватчиков, а также создают ложные факты о советских солдатах.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с русофобским настроением на Украине, заявил, что именно Владимир Ленин, благодаря которому был образован СССР, является архитектором Украины. Российский лидер отмечал, что нынешнее руководство соседнего государства забывает об этом.