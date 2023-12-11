Об этом он рассказал на круглом столе по противодействию украинской пропаганде в понедельник, 11 декабря. Его слова приводят РИА Новости.

«Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи», – подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР сообщил, что специальная комиссия США стоит за распространением ложной информации о голоде в СССР в начале 1930-х годов.

Украинские СМИ регулярно распространяют ложную информацию об РФ. С 2014 года киевский режим предпринимает попытки переписать историю Украины, которая неразрывно связана с СССР и Россией. Украинские власти сносят в разных города памятники советской культуры, монументы защитникам Родины от немецко-фашистских захватчиков, а также создают ложные факты о советских солдатах.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с русофобским настроением на Украине, заявил, что именно Владимир Ленин, благодаря которому был образован СССР, является архитектором Украины. Российский лидер отмечал, что нынешнее руководство соседнего государства забывает об этом.