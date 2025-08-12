Американцам нечему учить Россию в вопросах военной тактики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что российские танки в начале СВО не взяли Киев за четыре часа из-за решения двигаться по полям вместо шоссе, и назвал это ошибкой со стороны РФ.

Колесник, в свою очередь, заявил, что Трамп некомпетентен в подобных вопросах. Депутат напомнил об успешной десантной операции в Гостомеле, которая, по его словам, войдет в мировые военные учебники. Он также подчеркнул, что танковая атака на Киев изначально не планировалась.

