NASA не станет отказываться от сотрудничества с Россией

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не намерено прекращать сотрудничество с Россией, в рамках которого американские астронавты совершают полеты на ракетах «Союз».

Об этом ТАСС сообщил представитель организации Шон Фуллер в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса, который проходит в Баку.

«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», – сказал Фуллер.

Он подчеркнул, что США с нетерпением ожидают новых отправлений в космос на российских ракетах. Ранее Фуллер руководил программами пилотируемых космических полетов NASA в России.

Как отметил представитель американского нацуправления, космонавты из РФ также участвуют в отправках на Международную космическую станцию (МКС) на частных американских кораблях. Фуллер сделал акцент на том, что сотрудничество между странами в космической отрасли позволит решать экстренные ситуации, например такие как эвакуация экипажа станции.

15 сентября на МКС полетел корабль «Союз МС-24» с международным экипажем. Старт был произведен с космодрома Байконур. На нем на станцию отправились замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) и командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, российский космонавт-испытатель Николай Чуб и американка Лорел О'Хара. Представительница США вернется на Землю весной 2024 года, а Чуб и Кононенко будут выполнять миссию до сентября 2024 года.