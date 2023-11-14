«Наши хакеры взломают их за день»: политологи оценили потенциал украинской армии роботов

Глава ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать армию роботов. Об этом сообщил депутат Рады Евгений Шевченко, отметив, что техника заменит солдат, которые рано или поздно закончатся.

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал инициативу Залужного, отметив, что речь с большой вероятностью идет о новой схеме воровства денег.

«У Украины нет никаких возможностей создавать не только боевых роботов, но и любую военную технику. Промышленность разворована и разрушена, специалистов нет. Они, скорее, выдают желаемое за действительное. Возможно, это попытка вытянуть деньги из Запада — потом просто скажут, что не смогли добиться желаемого. Так что, обращать внимание на обещания Залужного, Зеленского и других членов их команды нет смысла», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Аналогичное мнение выразил политолог Сергей Разгуляев. По его мнению, Украина не сможет даже приблизиться к реализации проекта.

«Откуда у них такие технические возможности? Деньги разворовали, промышленность угробили. Если даже Запад решит помочь Киеву со столь сомнительной затеей, средства тут же разойдутся по карманам. Коррупция на Украине — это даже не преступление и не явление, это государственная идеология, и весь мир знает об этом», — заявил эксперт.

США с ЕС, напомнил Разгуляев, уже сбавляют финансирование киевского режима. Причина тому — как раз то, что любая помощь не тратится на заявленные цели, а разворовывается.

«Даже если Залужный что-то увидел, это не значит, что Украина сможет это повторить. Технологический максимум страны — приварить пулемет к машине и получить тачанку. Но пусть пытаются, создают. Наши хакеры взломают их за день, и вся эта железная армада пойдет прямиком на Киев», — заверил собеседник.

Ранее стало известно, что вспышка гепатита А может сильно навредить ВСУ.