Ни лечения, ни изоляции: вспышка гепатита А может сильно навредить ВСУ

Замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что на западе страны зафиксирована вспышка гепатита А, связанная с отсутствием иммунитета у местных жителей. Заболевание же распространяется довольно быстро.

Вирусолог и международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов рассказал, чем может обернуться происходящее на Украине для ВСУ.

«Гепатит А традиционно называют также «болезнью грязных рук» — он передается человеку только от человека, являющегося носителем вируса, через фекалии, загрязняющие воду, продукты питания, а также через контакты в быту. Любая локальная вспышка — свидетельство крайне низкой санитарно-гигиенической культуры, отсутствия надлежащих мер профилактики и предупредительной работы», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заболевание, добавил эксперт, приводит к некротическим поражениям печени, характеризуется достаточно тяжелым течением и может обусловить крайне негативные последствия для здоровья человека и сохранения его высокой работоспособности.

«Средств специфической терапии гепатита А не существует, а симптоматическое лечение, направленное в основном на детоксикацию организма от продуктов деятельности вируса и нормализацию работы печени, возможно только в условиях надлежащего медицинского ухода. При отсутствии адекватного лечения и изоляции заболевших, а также контроля выполнения санитарных требований возможна потеря трудоспособности на срок до 2-3 месяцев, что особенно важно для особых контингентов», — предупредил Вострухов.

Таким образом для ВСУ в случае распространения гепатита А среди солдат проблема может оказаться крайне серьезной, ведь в условиях нахождения на позициях у них не будет возможности ни полноценного лечения, ни изоляции здоровых людей от заболевших. Последние еще и не смогут участвовать в боевых действиях.

Ранее мы сообщали, что украинские власти забили тревогу из-за массовых заболеваний гепатитом А.