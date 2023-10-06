«Наши возможности ответа на ядерный удар остановят любого»: главное из выступления Путина на «Валдае»

На Красной Поляне прошла 20-я встреча участников Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе мероприятия выступил и президент РФ Владимир Путин. Самые важные заявления и тезисы из выступления главы государства для отобрал политолог, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Равноправные цивилизации

По словам эксперта, президент уточнил, что Запад навязывает миру модель противостояния, но необходимый для нас путь — это соработничество равноправных цивилизаций.

Многообразие мира

Президент уточнил, что многообразие мира, справедливость и всеобщая безопасность — основа шести принципов, на которых строится внешняя политика России.

«Также Путин заявил, что наши возможности ответа на ядерный удар остановят любого агрессора. Сегодня ничто не угрожает существованию Российского государства», — напомнил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Владимир Смирнов/ТАСС ]

Внешние отношения

Россия идет к достижению целей СВО, но США найдут способ помочь Украине, ЕС — тоже, но за счет ухудшения своей экономики, отметил президент. Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, а возражает против ее вступления в НАТО.

Что касается конфликта между Арменией и Азербайджаном, президент заявил, что если Армения останется нашим союзником, то мы продолжим помогать армянам Карабаха.

По словам собеседника, Владимир Владимирович в целом подчеркнул, что стремление Запада обострить ситуацию в мире приведет к глобальному кризису, в котором они будут обвинять Россию.

Ранее Путин заявил, что войска ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне СВО.