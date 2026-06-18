Россиянка рвалась в Испанию, а нашлась в рабстве у араба в Таиланде

Ветеринар из Приморья улетела в двухмесячный отпуск в Азию, а нашлась в наркотическом рабстве у случайного знакомого-араба. Пропавшую 43-летнюю Дарью Шангину обнаружили в Таиланде в состоянии тяжелой зависимости — сейчас ее выводят из дурмана в местной клинике. Об этом сообщает Lenta.ru.

Еще в апреле жительница Дальнего Востока внезапно загорелась идеей продать одну из своих квартир в России и купить жилье в Испании. План казался спонтанным — но именно после этого женщина перестала выходить на связь, хотя деньги с ее карт продолжали уходить десятками тысяч.

Близкие били тревогу, когда Шангина на пару минут вышла на видеосвязь. Измученное лицо, бессвязная речь и явные следы употребления наркотиков — подруги опознали в этом почерк запрещенных веществ. В трубку она бормотала про араба, с которым познакомилась на пляже, а затем связь оборвалась.

Как выяснилось, этот «друг» держал россиянку фактически взаперти, используя ее банковские карты и закачивая в нее дозы каждый день. Сейчас Шангина находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ее выхаживают от многодневной интоксикации, хотя психологический коллапс, по словам медиков, может затянуться.

Ранее подростки распылили баллончик в автобусе с детьми в Екатеринбурге.