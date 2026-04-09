«Чуть ли не монгол»: Лукашенко отправил Орду в Монголию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. назначил Михаила Орду новым послом в Монголии. Но самое интересное — не само назначение, а реакция Лукашенко. Оказывается, он сам удивился, что дипломат согласился на этот пост. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент заявил, что Михаил чуть ли не монгол и готов работать, давать результат. Похоже, для Лукашенко предложение стать послом в Улан-Баторе было не самым очевидным карьерным советом. Однако Орда, видимо, воспринял это как вызов.

Лукашенко также отметил, что у Минска сложились «блестящие отношения» с руководством Монголии. Президента этой страны он назвал «земным, хорошим, толковым». И тут же добавил: «Но с Монголией надо начинать работать». То есть, несмотря на все комплименты, реальная работа ещё впереди.

Назначение произошло на фоне предыдущих заявлений Лукашенко, который, отвечая на критику монгольских журналистов, назвал белорусов самыми близкими друзьями и братьями для монголов. И призвал не делать из них врагов.

