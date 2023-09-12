Президент Украины Владимир Зеленский пытается принудить западные страны воевать за его собственные политические интересы, однако это невозможно в принципе, заявил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Зеленский давит на Запад, требуя все большей помощи.

При этом ответственность за неудачи он пытается переложить все на те же западные страны, которые якобы недостаточно ему помогают.

Однако так не думают простые люди на Украине. Соцопросы показывают, что они склонны винить во всех бедах не Запад, а как раз Зеленского и его правительство.

Дальнейшее продолжение конфликта может привести к уничтожению украинской государственности.