Представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина может стать частью Североатлантического альянса при условии стабилизации границ государства.

Слова Ландовского приводит агентство Bloomberg.

«Нестабильности и враждебности необходимо положить конец. <…> Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина», – сказал Ландовский.

Представитель Чехии отметил, что Украина может стать частью НАТО после окончания боевых действий. Он отметил, что мирное соглашения с Россией не является необходимым условием для вступления Киева в альянс.

Политик также уточнил, что необходимым условием для интеграции в Североатлантический альянс Украины является ее способность вносить свой вклад в безопасность военного объединения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

На данный момент в альянс входят 31 государство. Последней страной, вступившей в НАТО, стала Финляндия. Это произошло в апреле 2023 года.

На саммите НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, Зеленский ожидал официального приглашения в альянс, однако этого не произошло. По словам генерального секретаря блока Йенса Столтенберга, вопрос о присоединении Украины к НАТО может потерять свою актуальность, если ВСУ не одержат победу над Россией.

Россия проводит СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к ее целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.