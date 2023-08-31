НАТО допустило вступление Украины в блок при стабилизации границ
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Представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина может стать частью Североатлантического альянса при условии стабилизации границ государства.
Слова Ландовского приводит агентство Bloomberg.
«Нестабильности и враждебности необходимо положить конец. <…> Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина», – сказал Ландовский.
Представитель Чехии отметил, что Украина может стать частью НАТО после окончания боевых действий. Он отметил, что мирное соглашения с Россией не является необходимым условием для вступления Киева в альянс.
Политик также уточнил, что необходимым условием для интеграции в Североатлантический альянс Украины является ее способность вносить свой вклад в безопасность военного объединения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
На данный момент в альянс входят 31 государство. Последней страной, вступившей в НАТО, стала Финляндия. Это произошло в апреле 2023 года.
На саммите НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, Зеленский ожидал официального приглашения в альянс, однако этого не произошло. По словам генерального секретаря блока Йенса Столтенберга, вопрос о присоединении Украины к НАТО может потерять свою актуальность, если ВСУ не одержат победу над Россией.
Россия проводит СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к ее целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.