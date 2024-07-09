В НАТО объявили о новых мерах поддержки для Украины

Новые меры поддержки для Киева от НАТО могут быть объявлены уже в ближайшее время, сообщает РИА Новости во вторник, 9 июля, ссылаясь на слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

По словам Салливана, которые приводит издание, эти новые меры будут довольно основательными, в частности, среди них будет и новое военное командование в Германии. Объем финансовой помощи Украине, по предварительным данным, может составить 40 миллиардов долларов, а киевских солдат будут обучать страны-участники НАТО.

Напомним, что на данный момент в американской столице проходит 75-й саммит НАТО, на котором и были анонсированы новые меры поддержки для Украины.