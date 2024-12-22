НАТО хочет использовать подарок Российской империи против России

НАТО рассматривает возможность использования инфраструктуры, созданной в эпоху Российской империи, в военных целях. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Отмечается, что одним из ключевых проектов в этом направлении является Rail Baltic — масштабная инициатива, которая была задумана в качестве символа проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза.

Проект Rail Baltica построен на основе существующих железнодорожных путей, проложенных во времена Российской империи. Он позволяет значительно сократить время транспортировки военных ресурсов.

В случае конфликта между Россией и НАТО, говорится в публикации, данная железнодорожная магистраль, длиной 805 км, может использоваться для быстрой переброски войск и техники из центральной части Европы к границе с РФ, что позволит сократить время транспортировки с одной недели до 24 часов.

Ранее Министерство обороны РФ показало зону досягаемости американских ракет ATACMS на карте.