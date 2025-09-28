Норвежское издание Steigan сообщает о негативной реакции европейских столиц на заявление президента США Дональда Трампа.

По информации портала, его призыв к Европе самостоятельно нести ответственность за поддержку Украины вызвал настоящий шок в странах ЕС.

В материале отмечается, что позиция Трампа свидетельствует о его намерении дистанцироваться от прямого вовлечения в украинский конфликт и возложить бремя разрешения кризиса на североатлантический альянс. Публикация образно описывает реакцию высокопоставленного дипломата ЕС.

«Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединенных Штатов, и она права. НАТО без Соединенных Штатов — это курица без головы», — пишет Steigan.

Ранее сообщалось о том, что Лавров рассказал о зависимости европейских лидеров от Трампа.