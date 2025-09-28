НАТО — курица без головы? Почему заявление Трампа — это не просто слова, а начало конца альянса
Трамп шокировал Европу заявлением об Украине
Норвежское издание Steigan сообщает о негативной реакции европейских столиц на заявление президента США Дональда Трампа.
По информации портала, его призыв к Европе самостоятельно нести ответственность за поддержку Украины вызвал настоящий шок в странах ЕС.
В материале отмечается, что позиция Трампа свидетельствует о его намерении дистанцироваться от прямого вовлечения в украинский конфликт и возложить бремя разрешения кризиса на североатлантический альянс. Публикация образно описывает реакцию высокопоставленного дипломата ЕС.
«Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединенных Штатов, и она права. НАТО без Соединенных Штатов — это курица без головы», — пишет Steigan.
Ранее сообщалось о том, что Лавров рассказал о зависимости европейских лидеров от Трампа.