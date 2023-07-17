Бывший эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас заявил, что НАТО представляет угрозу для существования человечества. Заявление было опубликовано вместе со статьей в китайской газете Global Times .

Де Зайас заявил в статье, что НАТО уже 30 лет совершает военные преступления и преступления против человечества. Он считает, что сейчас особенно важно, чтобы альянс был общественно объявлен угрозой. Автор статьи утверждает, что такой угрозой НАТО делают их многочисленные провокации, угрожающие выживанию человеческого рода.

По мнению де Зайаса, НАТО заслужили звание «преступной организации», которая стала «геополитическим гигантом», стремящейся главенствовать над всем миром.

Автор подчеркнул, что любые трибуналы могут судить военных НАТО в соответствии с общепринятым законодательством, при наличии должных полномочий. Он подчеркнул, что у них есть такая возможность благодаря задокументированным многократным нарушениям Гаагской и Женевской конвенций со стороны НАТО.