НАТО не считает обломки беспилотника в Румынии следствием российской атаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с обломками беспилотника, обнаруженными на территории Румынии. На совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента он сообщил, что проверка продолжается.

В среду, 6 сентября, румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории Румынии найдены обломки, похожие на части БПЛА. Глава оборонного ведомства подчеркнул, объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести срочное расследование.

«Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается… У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования», – сообщил Столтенберг.

В день, когда в Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта, в некоторых регионах Украины были объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Черниговской и Сумской областях.

4 сентября Минобороны Румынии опровергло информацию Киева о том, что на территории страны упали российские беспилотники. Украинские СМИ сообщили, что в Румынии упали два российских дрона-камикадзе Shahed-136, которые взорвались на территории государства.