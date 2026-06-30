НАТО не согласовала обязательства по помощи Украине на 2027 год

Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Украине на 2027 год — об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники. Против фиксации таких обязательств выступила Италия, пишет Lenta.ru .

При этом союзники уже согласовали выделение €70 млрд на военную поддержку Украины в 2026 году. Разногласия возникли вокруг пункта о сохранении сопоставимого уровня помощи в 2027‑м. Следующий раунд переговоров по проекту декларации запланирован на 2 июля.