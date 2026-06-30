Из 49 объектов демонтировано 13: сеть распространения прессы в Рязани рушится

В Рязани разворачивается драма, в центре которой — не просто железные ларьки с газетами, а сама доступность печатного слова для горожан. За последний год город лишился более четверти своей сети киосков по продаже периодики: из 49 объектов демонтировано 13, что составляет минус 26%. Об этом сообщает издание 7info .

Однако на этом сносы не заканчиваются — под ножом оказались еще шесть точек в самом сердце города, на Первомайском проспекте, площади Свободы и улице Грибоедова, которые просто вычеркнули из официальной схемы размещения нестационарных торговых объектов. Причина такого радикального шага кроется в статусе Рязани как исторического поселения, полученном в 2020 году, который наложил строгие ограничения на размещение любых торговых киосков в пределах центральных магистралей и площадей, где они десятилетиями были привычной частью уличного пейзажа.

В сухой статистике это оборачивается катастрофической динамикой: по данным владельца сети «Пресса» — компании «Мультитранс», — количество действующих договоров аренды на киоски сократилось с начала 2024 года на 15 позиций, и если шесть центральных объектов все же демонтируют, то оборот печатной продукции в областном центре упадет примерно на 20%. Управляющий местным представительством Виталий Шувалов бьет тревогу, подчеркивая, что рентабельность бизнеса и без того оставляет желать лучшего, а на фоне низких зарплат продавцы массово увольняются, и такая потеря точек может окончательно разрушить систему распространения прессы. Но самое пикантное в том, что официальные нормативы минимальной обеспеченности населения торговыми объектами для продажи периодики, утвержденные областным правительством в 2023 году, уже давно не выполняются — фактическое число киосков даже близко не дотягивает до установленных цифр, и получается, что город сам себе создает дефицит доступа к свежей информации.

Пока администрация города на словах декларирует поддержку розничной печати, предлагая льготные условия аренды без аукционов и понижающие коэффициенты, она же вынуждает убирать киоски с центральных улиц. В ответ бизнес идет на неожиданный компромисс: компания «Мультитранс», уже партнер туристического агентства региона, готова за свой счет превратить эти ларьки в туристические арт-объекты, разместив на их фасадах цветные постеры с картой пешеходного маршрута «Рязань пешеходная», что органично вписало бы их в концепцию благоустройства. Между тем в других субъектах России эту проблему решают иначе — например, в Московской области при демонтаже сохранили все действующие договоры, а некоторые регионы вовсе ввели мораторий на снос, предоставляя распространителям киосковые конструкции за бюджетный счет.

Союз предприятий печатной индустрии предлагает создать рабочую группу для выработки компромиссных решений и ввести временный мораторий на демонтаж, пока не будет найден баланс. И это не просто бюрократический спор: рязанцы уже жалуются, что не могут купить свежую газету, а герои публикаций звонят в редакции, прося лично выдать номер — живая связь между изданием и читателем рвется. В итоге сокращение киосковой сети превращается в угрозу не только для коммерческой структуры, но и для всей информационной инфраструктуры города, ставя под сомнение доступность достоверной информации и культуру вдумчивого чтения, которую века формировали именно такие уличные точки, теперь оказавшиеся на грани исчезновения.

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