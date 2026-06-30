Визовый скандал в ЕС: эксперт раскрыл, почему полный запрет шенгена для россиян оказался лишь слухом

Изначально дискуссия о полном прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам приобрела неожиданный оборот: Еврокомиссия действительно прорабатывала вариант тотального закрытия границ, однако затем последовали официальные уточнения, что речь идет вовсе не о запрете, а лишь о корректировках визового режима в рамках двадцать первого пакета санкций. Этот фон как нельзя лучше иллюстрирует внутреннюю борьбу между радикальными настроениями и прагматизмом, которая сегодня раздирает институты Евросоюза. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев в этой связи в разговоре с Pravda.Ru обращает внимание на то, что достичь единогласного решения по столь чувствительному вопросу вряд ли получится, и причиной тому являются вовсе не политические декларации, а живые экономические интересы ведущих туристических держав.

По его словам, суть противоречия проявляется в полярных подходах: если страны Прибалтики давно свернули работу с российскими заявителями, демонстрируя бескомпромиссную позицию, то Франция, Италия и Испания продолжают выдавать шенгенские разрешения, видя в этом вполне ощутимую выгоду для своих курортов и сферы гостеприимства. По мнению Бобылева, текущее ужесточение процедур — удлинение сроков, усиление проверок, бюрократические проволочки — носит скорее характер показной активности, этакой имитации строгости, чтобы успокоить наиболее яростных критиков внутри Евросоюза, но не перекрывать кислород собственному турбизнесу. Статистика выдачи шенгена, вопреки громким заголовкам, подтверждает, что панические прогнозы о полной недоступности Европы оказались далеки от реальности.

Эксперт подчеркнул, что тем не менее, расслабляться путешественникам не стоит, поскольку европейские границы стремительно цифровизируются: грядет внедрение биометрической системы контроля, которая призвана заменить привычные штампы и добавить новый уровень фильтрации. Каждое суверенное государство ЕС сохраняет за собой право самостоятельно оценивать политические сигналы и экономическую отдачу от приема россиян, ориентируясь прежде всего на заполняемость отелей и расходы гостей. Даже при нынешних ограничениях отдых в Италии или Испании остается доступным для тех, кто готов мириться с новыми бюрократическими тонкостями, однако ситуация остается подвижной.

По его мнению, главный барьер на пути тотального визового запрета — это требование единогласного одобрения всеми государствами-членами, и пока Париж, Рим и Мадрид не видят оснований отказываться от доходов, давление со стороны Прибалтики и сторонников изоляции обречено на провал. Эксперт резюмирует, что серьезно повлиять на крупнейшие экономики ЕС вряд ли удастся, а ужесточение правил, скорее всего, останется инструментом точечного сдерживания, нежели полным разрывом визовых связей. Однако Брюссель не прекращает мониторинг рисков и продолжает разрабатывать дополнительные санкционные фильтры, пытаясь все же сузить коридор возможностей для российских туристов, но до глобального вето на шенген, по всей видимости, еще далеко.

Ранее сообщалось, что ЕС может еще больше ужесточить въезд россиянам.